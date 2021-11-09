Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 251 млн человек

КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболел более 251 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 251,039,859 человек, из них выздоровел 227,316,515 человек. Количество умерших возросло до 5,071,057.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,438,967), Индия (34,374,455), Бразилия (21,886,077), Великобритания (9,333,891), Россия (8,834,495), Турция (8,259,503), Франция (7,219,681) и Иран (5,996,155).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (776,397), Бразилии (609,602) и Индии (461,347).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 088 501 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 72 557 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.