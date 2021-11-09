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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/доллар

КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на 9 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.080600Грн за доллар;

30.202600Грн за евро;

0.365280 Грн за российский рубль;

35.326200Грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 ноября курс всех указанных валют упал, кроме евро и фунта, которые выросли.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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