9 ноября отмечается День украинской письменности и языка

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, 9 ноября, отмечают День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса, а верующие чтят память Нестора Летописца, пишет УНН.

День украинской письменности и языка

Праздник установлен 9 ноября 1997 года, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ № 1241/97 “О Дне украинской письменности и языка”.

Нынешний 21-й радиодиктант национального единства состоится также 9-го ноября. Он начнется в 10:30. Время для отправки готового текста — астрономическая сутки.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства — праздник Украины. Отмечается ежегодно 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства отмечался в Украине 23 марта. Эта дата была установлена в марте 2000 года Указом Президента Украины № 484/2000, учитывая весомый вклад работников культуры и любителей в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно просветительскую деятельность.

С 2013 года, согласно Указу Президента Украины Виктора Януковича от 30 декабря 2011 года № 1209/2011 “О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников” {С изменениями, внесенными согласно Указу Президента № 717/2013 (717/2013) от30.12.2013} этот день стал отмечаться 9 ноября и получил название “Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства”.

Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

Во всем мире 9 ноября отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма, как день, когда состоялась первая массовая акция физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

9 Ноября по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран и действующей независимо от политических партий и правительств, во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism).

В этот день в 1938 г. начались массовые еврейские погромы (“Хрустальная ночь”) в Германии. “Хрустальная ночь” или “Ночь разбитых витрин” — серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. На территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 Ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, которыми владели евреями, разбиты — отсюда и возникло историческое название погрома.

День книги рекордов Гиннеса

Книгу рекордов создал британский инженер и владелец пивоварни Хью Бивер. В ноябре 1951 года он отправился с друзьями на охоту. Вечером в баре между мужчинами завязался спор, какая из диких птиц самая быстрая. Мужчины просмотрели несколько разных справочников, но ответа не нашли.

Тогда Бивер решил создать книгу, в которой будут собраны все рекорды. Назвал он ее в честь своей пивоварни. В настоящее время Книга рекордов Гиннеса является книгой с самым большим тиражом из всех книг, защищенных авторским правом.

Религиозные праздники

Сегодня празднуется день памяти Нестора Летописца (1056-1114 гг.) — Монаха Киево-Печерского монастыря и автора “Повести временных лет”, который сыграл ведущую роль не только в украинской истории, но и в мировой. В своих трудах он подробно рассказывал о жизни во время правления первых князей Киевской Руси.

Во вторник, 9 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Нестор, Андрей, Капитолина, Еротіїда, Марк, Агрипины, Александр, Елизавета.​