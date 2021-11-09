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Петраков назвал матч с Боснией и Герцеговиной игрой года для сборной Украины

Петраков назвал матч с Боснией и Герцеговиной игрой года для сборной Украины

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В первый день сбора национальной команды перед матчами с Болгарией (11 ноября в Одессе) и Боснией и Герцеговиной (16 ноября в Зенице), врио главного тренера сборной Александр Петраков дал некоторые комментарии по поводу будущих противостояний. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Цитата

Петраков заявил о всей важности предстоящего поединка с Боснией Герцеговиной.

“Мы готовимся к игре с Боснией и Герцеговиной. О ротации речь не идет. Мы готовимся к игре года”, — подчеркнул и.о. Главного тренера “желто-голубых”.

Также Петраков рассказал о причинах вызова в сборную опытного полузащитника Дениса Гармаша.

“Он хорошо выступает в чемпионате Украины, забивает голы, поэтому я его вызвал. Денис может играть на многих позициях. Я его знаю еще с юного возраста. Посмотрим, чем он будет полезен для сборной. Я не считаю этот вызов резонансным. Гармаш — украинец, хорошо играет в „Динамо“. Заслуженный человек, забивающий голы, находится среди лидеров в списке бомбардиров. Мне он нравится”, — заметил Петраков.

Кроме того коуч пригласил всех на игру в Одессе и поддержать сборную Украины в матче с Болгарией.

Что предшествовало этому

Тренер Боснии и Герцеговины оценил шансы Украины на выход на ЧМ-2022.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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