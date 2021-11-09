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Четверо астронавтов миссии SpaceX вернулись на Землю после шести месяцев в космосе

Четверо астронавтов миссии SpaceX вернулись на Землю после шести месяцев в космосе

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе. Капсула с астронавтами приземлилась у побережья Флориды, передает УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Космическая капсула SpaceX Dragon совершила посадку в Мексиканском заливе возле Пенсаколы, штат Флорида, в 22:33 (05:33 по Киеву 9 ноября). Уже из воды на берег астронавтов транспортировали спасательной лодкой NASA.

Возвращение астронавтов поставило точку их шестимесячному путешествию к Международной космической станции (МКС).

Дополнение

Планируется, что уже завтра, 10 ноября, SpaceX запустит еще один экипаж из 4 астронавтов на космическую станцию. Старт этой миссии ранее был запланирован на прошлой неделе, но был отложен из-за погоды, а затем — из-за болезни астронавта.

Источник: УНН
Теги: США, космос, NASA, SpaceX
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