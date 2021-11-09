В Украине уже 3,1 млн случаев COVID - 19, за сутки - 18 988

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,1 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 ноября, - почти 19 тысяч, рост почти на половину по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализированы за сутки при этом около 3 тысяч человек, что меньше, чем накануне. Антирекорд летальных исходов – 833. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 2 967 человек;

летальных случаев - 833;

выздоровело - 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 107 489 человек;

выздоровело - 2 537 565 человек;

летальных случаев - 73 390;

проведено ПЦР-тестов - 14 930 139.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 183, медработников - 426.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и в городе Киев (1204).

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.