Теннис: украинец стал победителем квалификационных соревнований во Франции

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинский теннисист Георгий Кравченко пробился в основную сетку челленджера ATP Open International de Roanne, стартовавший в Роане (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В финале квалификации украинец, посеянный под 8-м номером, встречался с итальянцем Лукой Ванни. Кравченко выиграл первую партию 6:2 и повел 3:0 во второй, после чего его соперник отказался от продолжения борьбы.

В первом раунде основной сетки Георгий встретится со швейцарцем Генри Лааксоненом (7).

Напомним

Две украинские теннисистки пробились в основную сетку турнира WTA-250.