Очередной сбой: общественный транспорт в Киеве курсирует с задержкой

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из-за пробок в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Некоторые автобусы и троллейбусы курсируют с опозданием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевпастранса.

Детали

Как отмечается, из-за скопления автотранспорта задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к по маршруту: Керченская пл. — пр. Шухевича — пр. С. Бандеры.

На место вызвали полицию.

Кроме того, ввели оперативное положение №4 — движение транспорта без соблюдения расписания.

Добавим

На правом берегу столицы образовались пробки на улицах Даниила Щербаковского, Юрия Ильенко, Вадима Гетьмана, Щусева, Дегтяревской, Елены Телиги, Кирилловской, Дорогожицкой, Семена Скляренко, Короленковской и Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславской.