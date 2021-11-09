Москва заявила о случаях "ксенофобии" и "притеснения" русскоязычных в Казахстане

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с “рядом резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана”. Об этом говорится в его статье для правительственной “Российской газеты”, пишет УНН.

Детали

“Отдельные случаи (проявления ксенофобии) во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией”, — говорится в статье.

В публикации не уточняется, о каких конкретных случаях идет речь. В последние месяцы СМИ сообщали о нескольких инцидентах, связанных с проявлением агрессии на национальной почве и насилием по отношению к русскоязычным гражданам в Казахстане. Резонанс вызвали и так называемые языковые патрули, организаторы которых в жесткой форме требовали от русскоговорящих сограждан общаться на казахском языке.

“Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры, — пишет далее Лавров. — Для этого задействуем прямые каналы связи — по линии МИДа, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран”.

По его словам, “русскоязычная община в Казахстане и казахстанская в России служат мощными связующими звеньями”. “Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка”, — обещает Сергей Лавров.

Упоминание о случаях притеснения русскоязычных граждан — единственный острый пассаж, завершающий статью российского министра. В целом же публикация выдержана в чрезвычайно позитивном тоне. В ней среди прочего говорится о якобы “духовной близости россиян и казахстанцев”, “бережно хранимых традициях дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания”, “многовековой истории отношений, связывающей братские народы России и Казахстана”.

Контекст

Между тем Москва уже не в первый раз за последнее время посылает Нур-Султану сигналы по проблеме “притеснения русскоязычных граждан и русского языка”.

Так, в ходе брифинга 3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России “внимательно следят за любыми проявлениями нетерпимости по национальному признаку на бытовом уровне” в Казахстане. Из ее комментария следовало: российские власти рассчитывают, что власти Казахстана будут пресекать такие явления.

“С руководством Казахстана мы едины (здесь не должно быть никаких сомнений) в том, чтобы наращивать совместные усилия по профилактике и реагированию на такие проявления, вести адресную работу с молодежью двух стран, взаимодействовать по линии ученых и экспертов, использовать все возможные ресурсы, задействовать весь потенциал”, — заявила Мария Захарова.