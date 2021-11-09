Правительство Литвы одобрило введение чрезвычайного положения на границе с Беларусью

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Беларусью районах режима чрезвычайного положения, предложение направляется в Сейм, пишет УНН со ссылкой наLRT.lt.

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"Во вторник утром правительство одобрило предложение МВД о введении чрезвычайного положения на литовско-белорусской границе. Сейм еще не одобрил его", - пишет издание.

Детали

На заседании правительства, которое началось во вторник утром, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что решение о чрезвычайном положении должен принять Сейм, а поданный проект - зарегистрировать спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Министр внутренних дел страны Агне Билотайте на заседании правительства заявила, что предложить ввести чрезвычайное положение было решено, видя угрозы со стороны белорусского режима, организацию беспорядков на польской границе и осознание того, что такие угрозы могут возникнуть и для Литвы.

"Мы будем делать все возможное для защиты и безопасности наших границ. Мы, безусловно, видим, что перед лицом таких рисков мы должны реагировать и создавать условия для защиты наших границ", - пояснила министр.

Чрезвычайное положение предлагается ввести на приграничном участке и на расстоянии 5 километров от него, а также в помещениях для размещения нелегальных мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе. Чрезвычайное положение предлагается ввести на один месяц.

По словам Билотайте, подготовленный проект содержит полный комплекс мероприятий по охране государственной границы: и, конечно, большее военное участие.

Министр отметила, что, по ее мнению, такое решение соответствует текущей ситуации.

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен обсудить предложение правительства о введении чрезвычайного положения с премьер-министром Ингридой Шимоните во вторник днем.

Дополнение

Министерство внутренних дел Литвы предложило в понедельник, 8 ноября, ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за ситуации на границе с соседней Польшей, куда мобилизуют несколько тысяч мигрантов из Беларуси.

Решение о введении чрезвычайного положения примет Сейм.

В этом году более 4,2 тысячи человек нелегально попали в страну из Беларуси, но после того, как в августе пограничники сменили тактику, еще почти 6 тысяч не пропустили в страну.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В Литве объявлена чрезвычайная ситуация.