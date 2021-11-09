Черкасская область с 12 ноября пополнит список "красных" зон
КИЕВ. 9 ноября. УНН. "Красную" зону карантина с 12 ноября вводят в Черкасской области. О соответствующем решении Госкомиссии ТЭБ и ЧС сообщил сегодня министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет УНН.
Цитата:
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области", - сообщил Немчинов в Telegram.
Таким образом, в "красной" зоне окажутся 17 областей и город Киев.
Детали
"Красный" уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах.
В частности, запрещается:
- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
- проведение массовых мероприятий и тому подобное.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Дополнение
Сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Киевская области и город Киев.