Красное мясо, рис, копчености: врач-онколог объяснил, почему в разных странах эти продукты провоцируют рак у людей

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Привычки в пищевом поведении напрямую связанные со здоровьем человека. К примеру, чрезмерное употреблении красного мяса становится фактором риска возникновения колоректального рака, в то же время японцам — любителям риса чаще других диагностируют рак желудка. Об этом УНН рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук и профессор Юрий Думанский.

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“Это факторы риска, а не факторы, которые приводят к возникновению заболевания. Действительно, при длительном и очень большом употреблении красного мяса — это фактор риска. В общем факторов риска можно назвать много. Допустим, почему в Прибалтике высокая заболеваемость, например, рака пищевода — ссылаются на то, что они употребляют большое количество копченой рыбы, копчёностей. В Японии высокая заболеваемость раком желудка, значительно выше, чем в Украине или в Европе, потому что они употребляют большое количество риса, тоже фактор. Это все факторы риска”, — пояснил он.

У людей, которые употребляют в больших количествах красное мясо частота возникновения этих форм рака и злокачественных опухолей, выше, чем у других, добавляет онколог.

“Колоректальный рак — это рак, который поражает толстую и прямую кишку. Почему, потому что толстая и прямая кишка — это тот отдел кишечника у человека, где происходят определенные процессы. Если взять весь кишечник, то он делится на две половины, тонкая кишка и толстая кишка. В тонкой кишке у человека происходит всасывание воды, питательных веществ, которые в желудке расщепляются, потом в тонкой кишке происходит дальнейшее расщепление, потому что туда добавляется желчь и панкреатический сок. В толстой кишке процессы немного другие. В правой половине толстой кишки наблюдается так называемое вторичное всасывание воды, а в левой половине толстой кишки там формируется кал, вода уходит и образуется настоящий кал. Поэтому в толстой кишке происходят процессы всасывания, и в кале, что выделяется, как раз вещества, которые „не нужны“ организму. Контакт этих продуктов со слизистой может приводить к возникновению злокачественных опухолей”, — прокомментировал Думанский.

Онколог напомнил, что каждый год в Украине раком заболевают 140 тысяч человек, а умирает более 60 тысяч.

Добавим

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.