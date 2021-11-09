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Давка на концерте Трэвиса Скотта: рэпер оплатит похороны жертв

Давка на концерте Трэвиса Скотта: рэпер оплатит похороны жертв

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Американский рэпер Трэвис Скотт оплатит похороны людей, которые погибли на его концерте в результате давки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Сейчас Трэвис Скотт сотрудничает со следствием и правоохранительными органами, чтобы наладить контакт с семьями погибших.

Рэпер оплатит похороны погибших на его концерте фанатов. Кроме того, он готов покрыть расходы на услуги психотерапевта для родственников жертв.

Напомним

Трагедия случилась в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне (американский штат Техас). Толпа фанатов двинулась к сцене. Несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек и по меньшей мере 11 пострадали.

Впоследствии на рэпера подали в суд.

Добавим

Astroworld — ежегодное мероприятие, которое проводят в парке NRG с 2018 года, но в прошлом году его отменили из-за COVID-19.

29-летнего рэпера Трэвиса Скотта с 2013 года восемь раз номинировали на премию “Грэмми”. У него есть трехлетняя дочь от светской львицы Кайли Дженнер.

Источник: УНН
Теги: США
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