Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,08 -0,0214  EUR: 30,20 0,1057 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене 47790
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
9105

Жители ЖК на одесской Молдаванке две недели сидят без воды и света

Жители ЖК на одесской Молдаванке две недели сидят без воды и света

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Двухнедельное отсутствие воды и света стало причиной того, что жители ЖК “Одесский двор”, что на одесской Молдаванке, перекрыли движение транспорта на улице Цветаева, пишет УНН.

По их словам, еще в конце октября в двух парадных их дома отключили электроснабжение и воду. Люди говорят, что городская власть вышла на связь, были переговоры, но проблема пока еще не разрешилась. Жители ЖК винят в случившемся застройщика — компанию “Эдельвейс Плес”, а также курирующую дом обслуживающую компанию. По словам жильцов, из-за нарушений при оформлении документов они не могут заключить прямые договоры на поставку электроэнергии и других коммунальных услуг.

Отметим, что из-за подобных коммунальных вопросов жители ЖК “Одесский двор” перекрывали дорогу несколько лет назад. Проблемы существуют с апреля 2016 года, когда дом был сдан в эксплуатацию. По словам жильцов, дом был сдан без подключения к коммуникациям. Последующее подключение и его юридическое оформление только добавило проблемных моментов.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.