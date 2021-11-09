Новости: Общество
9 ноября 2021, 15:34 • Юлия Шрамко • 18090
Холодно и сухо: синоптики прогнозируют завтра 9-градусный мороз
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине завтра ожидается сухая и холодная погода. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 10 ноября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла.
Источник: УНН
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