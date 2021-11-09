Кулеба из Вашингтона планирует послать месседж Москве: партнеры готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина не останется один на один с государством-агрессором. Мы имеем мощных союзников и партнеров, которые готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии. Именно эти месседжи должна получить Москва в результате пятого заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнерства, которое должно состояться в Вашингтоне 10 ноября. Такими ожиданиями в своем Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

По словам министра, завтра состоится уже третья полноценная встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и США в этом году.

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“На этот раз совместно с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы закрепим новый уровень стратегического партнерства с нашим союзником номер один в области безопасности - проведем заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США при участии расширенных делегаций обоих государств”, - отметил министр.

Детали

Он напомнил, что завтрашнее заседание воплощает договоренности, достигнутые на встрече президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Кроме того, по словам министра, готовность Соединенных Штатов к новому этапу стратегического партнерства свидетельствует о высоком уровне доверия между нашими странами.

Кулеба подчеркнул важность проведения соответствующего мероприятия “именно сейчас, когда Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно в отношении Украины”.

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“В этих условиях мы пришлем Москве четкий месседж: Украина и США едины. Украина не останется один на один с государством-агрессором. Мы имеем мощных союзников и партнеров, которые готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии. Это лучший способ сдерживания России от эскалации”, - подчеркнул дипломат.

Контекст

1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена.

По итогам встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. В нем было указано, среди прочего, что Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.

Заседание комиссии стратегического партнерства должно было состояться осенью текущего года.