Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,08 -0,0214  EUR: 30,20 0,1057 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене 47790
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
24030

Хотел, чтобы передвигался в инвалидной коляске: в Херсонской области председатель ОТГ заказал нападение на местного депутата

Хотел, чтобы передвигался в инвалидной коляске: в Херсонской области председатель ОТГ заказал нападение на местного депутата

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Херсонской области председатель ОТГ “заказал” нападение на одного из местных депутатов. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что злоумышленник хотел, чтобы "потерпевшему" нанесли тяжкие телесные повреждения, которые бы привели к увечью и инвалидности.

По данным следствия, председатель одной из территориальных громад Херсонской области подыскивал исполнителя нападения на местного депутата, который занимается аграрным бизнесом. По данным следствия, заказчик преступления имел с мужчиной коммерческий конфликт.

За избиение потерпевшего с особой жестокостью злоумышленник обещал 7 тысяч долларов США.

"Сотрудники СБУ задокументировали получение первой части денег. В рамках контроля за совершением преступления правоохранители провели на окраине Одессы имитацию нападения на автомобиль "потерпевшего" и сделали соответствующие "подтверждающие" фотоматериалы. Заказчик преступления был задержан в одном из поселков Николаевской области после передачи нападавшему второй части денег”, — отметили в СБУ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 14, ч. 2 Ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним

В Херсонской области бизнесмен заказал убийство своего конкурента-предпринимателя, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, за 40 тысяч долларов.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.