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Когда при коронавирусе нужно принимать антибиотики - врач поделился подробностями лечения

Когда при коронавирусе нужно принимать антибиотики - врач поделился подробностями лечения

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Как только человек заболевает коронавирусной инфекцией, то моментальное лечение антибиотиками и гормональными препаратами является ошибкой. Об этом УНН рассказала Екатерина Сояк, врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю. 

По мнению врача, такие препараты назначаются только при бактериальном осложнении.

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“Антибиотики достаточно ослабляют организм, который и так борется с инфекцией. И антибиотики на вирус в принципе не действуют. Антибиотики при ковиде назначаются только когда ковид сопровождается бактериальной пневмонией, и когда назначаются гормоны, и вдруг падает температура. Также - для профилактики бактериальной пневмонии. Но никак не для лечения самого коронавируса”, - объяснила врач.

При этом, Екатерина Сояк подчеркнула, что раннее лечение коронавируса является обязательным.

“Раннее лечение коронавируса правильными препаратами очень важно. При этом все клиницисты, которые ведут пациентов, видят, что осложнения развиваются намного быстрее и сложнее, если мы не начинаем вовремя лечение. Как только диагностировали ковид - начинаем лечиться и держим ситуацию под контролем. Коронавирус на раннем этапе не лечится только питьем воды и отдыхом”, - считает Екатерина Сояк.

Дополним

Недавно врач-пульмонолог рассказал об осложнениях от коронавируса и эффективных препаратах.

По его мнению, начинать раннее лечение коронавирусной инфекции следует препаратами, которые снимают вирусную нагрузку с организма.

Источник: УНН
Теги: антибиотики, раннее лечение коронавируса
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