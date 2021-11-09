Президент Чехии поручил лидеру оппозиции сформировать новое правительство

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии (ГДП) Петру Фиале провести переговоры по формированию нового правительства. Об этом заявил официальный представитель Земана Иржи Овчачек, информирует УНН. Однако Фиала, уже давно формирует правительство, коалиции SPOLO и PirStan даже имеют подписанное коалиционное соглашение и разделили министерства.

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"По результатам выборов в Палату депутатов разрешаю вам провести переговоры с представителями политических партий, представленных в Палате депутатов, цель которых - формирование нового правительства", - сказал президент Земан.

Детали

Президент, госпитализирован в Центральном военном госпитале Праги, в субботу поговорил с Фиалой. В пятницу он заявил, что назначит его премьер-министром.

"Я ожидаю, что вы оповестите меня о результатах переговоров, чтобы я мог принять решение относительно следующего конституционного процесса", - сказал Фиале Земан.

Добавим

На парламентских выборах,которые состоялись в Чехии 8-9 октября, победила коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющяя ГДП, движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. Второе место заняло правящее центристское движение ANO Чехии, возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем.

Фиала в течение последних недель ведет переговоры о новом правительстве. В понедельник он также подписал коалиционное соглашение с главами партий TOP 09, KDU-ČSL, STAN и Pirates.

Кроме должности премьер-министра, представители коалиции займут должности в министерствах финансов, обороны, труда и социальных дел, транспорта, здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, окружающей среды, культуры и пост министра науки, исследований и инноваций.