Италия ужесточает COVID-правила и усиливает кампанию вакцинации для сдерживания четвертой волны

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство Италии ускорило кампанию вакцинации и ввело новые правила по контролю за уровнем инфицирования в школах, включая принудительное помещение классов в карантин после трех положительных случаев заражения COVID-19 в попытке сдержать четвертую волну COVID-19, пишет УНН со ссылкой на EURACTIV.

Детали

"Если мы продолжим принимать меры предосторожности, вводить третьи дозы и должным образом управлять тестированием и отслеживанием в школах, это останется небольшой волной и не захлестнет нас, как это произошло в других странах", - сказал профессор Вальтер Риккарди, являющийся советником по COVID-19 министра здравоохранения страны Роберто Сперанца.

В октябре началась кампания вакцинации третьей дозой для людей с ослабленным иммунитетом, медицинского персонала, гостей и персонала домов престарелых, тех, кто получил вакцину Johnson & Johnson, и тех, кто старше 60 лет. На данный момент 2,1 миллиона человек - 35,4% соответствующих критериям граждан - уже получили третью дозу вакцины.

"Вскоре я встречусь с министром Сперанца и Научным комитетом, чтобы обсудить возможность снижения возрастного порога для третьих доз, очевидно, на основе научных данных", - отметил комиссар по чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 Франческо Паоло Фиглиуоло.

Фиглиуоло добавил, что ускорение кампании по введению третьей дозы - единственный способ обеспечить безопасное Рождество для семей.

Дополнение

Италия находится посреди четвертой волны, в стране наблюдается резкое увеличение числа заболевших. С понедельника регистрируется увеличение количества новых случаев по сравнению с прошлой неделей.