Глава МВД рассказал, что расследование дела палача с "Изоляции" длилось больше года

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Более года длилось расследование в отношении задержанного украинскими правоохранителями Дениса Куликовского, по прозвищу "Палыч", главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области “Изоляция”. Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.

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"Палыч" в руках украинских правоохранителей. Тот, кто организовывал пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в страшной "Изоляции".

"Изоляция" - это бывший завод на территории так называемой "ДНР", который боевики оборудовали как базу и тюрьму. Больше года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют чудовищные преступления "Палыча" против людей", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что после возвращения пленных "Изоляции" в Украину, полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков.

"Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гробы и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасных вещей.

Полицейские провели опознание и наконец установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения", - сообщил Монастырский.

"Палыч" был задержан после того, как правоохранители получили оперативную информацию, что он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

"И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей - это результат совместной работы Нацполиции и СБУ.

Далее - доставка в суд для избрания меры пресечения. Сколько бы времени не прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными", - подчеркнул министр.

Напомним, что Куликовскому инкриминируют: ст. 149 "Торговля людьми"; ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации"; ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"; ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

Добавим, что Куликовского называют “самым страшным профессиональным палачом” тюрьмы “Изоляция”. Информация о его задержании появилась 9 ноября.