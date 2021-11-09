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Вместо Верещук: ЦИК признал избранным нардепом Кострийчука

Вместо Верещук: ЦИК признал избранным нардепом Кострийчука

Сергей Кострийчук

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Сергея Кострийчука вместо нардепа Ирины Верещук, которую назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Цитата

“В Центральную избирательную комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 4 ноября 2021 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Верещук”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии “Слуга народа”.

“Комиссия рассмотрела указанное Постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах на общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список политической партии „Слуга народа“ под № 140”, — отмечается в сообщении.

Дополнения

Кострийчук является 140 номером избирательного списка “Слуги народа”. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году — член Высшего совета партии, в 2021 — председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

4 ноября народного депутата от “Слуги народа” Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Украина, ВРУ
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