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Новости: Криминал и ЧП
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В Киеве такси Bolt вылетело с дороги на парковку: повреждены пять авто

В Киеве такси Bolt вылетело с дороги на парковку: повреждены пять авто

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве, в районе Позняков, водитель службы такси "Bolt" во время движения вылетел с дороги, и врезался в несколько припаркованных автомобилей. Как сообщил журналисту УНН пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин, пострадавших и жертв нет.

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“ДТП произошло около 16:00. Водитель врезался в несколько припаркованных автомобилей. Есть серьезные механические повреждения, однако пострадавших нет”, - сообщил пресс-офицер.

Детали

Как сообщили в полиции, сейчас устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП. Сейчас на месте работают сотрудники патрульной полиции, “и если будет повод, то вызовут оперативную группу, и будет открыто уголовное производство”, - добавил Ласкин.

На месте происшествия корреспонденту УНН удалось выяснить, что в результате ДТП было повреждено 5 авто.

Напомним

Водитель с признаками опьянения накануне в Киеве въехал в автомобиль, в результате чего патрульного зажало между двумя автомобилями, после чего скрылся. Его задержали полицейские.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, Украина
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