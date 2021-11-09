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В Instagram появятся платные подписки

В Instagram появятся платные подписки

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В социальной сети Instagram планируют ввести новую функцию — платные подписки на эксклюзивный контент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Instagram анонсировал нововведение в американской версии магазина App Store. Стоимость подписки составит от 0,99 до 4,99 долларов.

До этого единственной платной услугой в Instagram были виртуальные значки Instagram Badges, которые пользователи могли покупать и дарить во время прямых трансляций. Они также стоили от 0,99 до 4,99 долларов.

О возможности введения платных подписок соцсеть заявила еще в мае этого года. Также в компании размышляют о создании платных эксклюзивных сторис.

Напомним

В социальной сети Instagram начали тестировать функцию информирования пользователей о технических сбоях.

Соцсеть будет отправлять сообщения только в случае масштабных проблем и тогда, когда будет жаловаться большое количество людей.

Источник: УНН
Теги: Instagram
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