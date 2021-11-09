Довыборы в Раду: ЦИК установил результаты в Черкасской и Херсонской областях

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах в Черкасской и Херсонской областях 31 октября и объявила избранными нардепами “Слуг народа” Виталия Войцеховского и Сергея Козыря, пишет УНН.

Сообщается, что в соответствии со статьей 99 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины” на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 ЦИК установила результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины 31 октября 2021 года в этих округах.

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“В ОВО № 184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовало 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). В свою очередь в ОИО № 197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовало 15 429 избирателей (46,1% от числа избирателей, принявших участие в голосовании)”, — говорится в сообщении.

Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

Дополнения

Внеочередные выборы в 184-м и 197-м округах проходили из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания городским головой Херсона, а Александр Скичко — из-за назначения председателем Черкасской областной государственной администрации.