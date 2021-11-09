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Зеленский созывает СНБО на завтра

Зеленский созывает СНБО на завтра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский поручил организовать проведение 10 ноября в 15:00 заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом информируют в аппарате СНБО, пишет УНН.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 (уточнено - ред.) в Киеве заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Напомним

СНБО начала работать в “турборежиме” с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, “воров в законе”.

Прошедшее заседание СНБО прошло 22 октября 2021 года.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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