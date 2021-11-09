Врач перечислила опасные ошибки при лечении коронавируса

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин в комментарии УНН перечислила все опасные ошибки во время лечения коронавируса. В частности, она подчеркнула — назначение антибиотиков самостоятельно, без консультации с врачом, является ошибкой.

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“Мы сейчас видим на практике, что если очень рано применять антибиотики и гормоны, то ковид протекает тяжелее. Иногда люди самостоятельно себе назначают антибиотики, хотя должен быть алгоритм. Антибиотик убивает микрофлору. Иммунный ответ нарушается, а он очень важен на первом этапе лечения. То есть во время раннего лечения коронавируса должны быть противовирусные, как фактор защиты. Уже тогда, когда нам нужно „гасить“ гиперреакцию, то назначают гормон. Но на первом этапе это абсолютно необоснованно. Должны быть препараты, которые уменьшают вирусную нагрузку”, — резюмировала Оксана Кондрин.

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Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк рассказала журналистам УНН когда при коронавирусе целесообразно лечиться антибиотиками. По ее словам, такие препараты назначаются только при бактериальном осложнении.