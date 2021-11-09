В Бердянске турагенты продавали клиентам поддельные ПЦР-тесты на COVID-19

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Бердянске полицейские разоблачили турагентов на сбыте поддельных ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает УНН.

Детали

По данным следствия, работники турагентства предлагали своим клиентам приобрести поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Стоимость одной такой справки составляла 700 гривен.

Во время обыска обнаружено и изъято 5 поддельных сертификатов, в которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления. Все изъятое будет направлено на экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Кроме этого, правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться подделкой, ведь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются и все другие лица, причастные к уголовному правонарушению. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

В Украине за неделю открыли около 120 производств из-за подлога и использования COVID-сертификатов о вакцинации. 20 лицам сообщено о подозрении.