Дирижер Оксана Лынив вышла замуж за известного скрипача Андрея Мурзу: появились фотографии со свадьбы

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинская дирижер Оксана Лынив вышла замуж за украинского скрипача, который играет в Дюссельдорфском симфоническом оркестре Андрея Мурзу. Фотографии она опубликовала на своей странице в Facebook, передает УНН.

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По словам Лынив, из-за ситуации с пандемией празднование состоялось в маленьком семейном кругу, но со всеми традициями.

"Дорогие друзья, спасибо всем за многочисленные теплые пожелания и поздравления!!!

Из-за ситуации с пандемией мы праздновали нашу свадьбу в маленьком семейном кругу, тем не менее сохраняя традиции нашей семьи - с большим количеством смеха, музыки и радости!"- написала дирижер.

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