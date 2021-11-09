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Дирижер Оксана Лынив вышла замуж за известного скрипача Андрея Мурзу: появились фотографии со свадьбы

фотогалерея

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинская дирижер Оксана Лынив вышла замуж за украинского скрипача, который играет в Дюссельдорфском симфоническом оркестре Андрея Мурзу. Фотографии она опубликовала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Лынив, из-за ситуации с пандемией празднование состоялось в маленьком семейном кругу, но со всеми традициями.

"Дорогие друзья, спасибо всем за многочисленные теплые пожелания и поздравления!!!

Из-за ситуации с пандемией мы праздновали нашу свадьбу в маленьком семейном кругу, тем не менее сохраняя традиции нашей семьи - с большим количеством смеха, музыки и радости!"- написала дирижер.

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Источник: УНН
Теги: Украина
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