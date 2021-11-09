В России задержали соратницу Навального по делу об экстремизме

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В российской Уфе задержали бывшего главу регионального отделения штабов Навального Лилию Чанышеву. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на юриста Ивана Жданова, передает УНН.

Детали

Чанышеву задержали как подозреваемую по делу о создании "экстремистского сообщества". Утром у Чанышевой, а также нескольких других активистов в Уфе провели обыски. Среди них - Рустем Мулюков, который с сентября является подозреваемым по делу.

Обыски 9 ноября также прошли у активистов в Кемерово и Новокузнецке, вероятно, они также были связаны с делом об организации "экстремистского сообщества".

Кроме Чанышевой, после обысков были задержаны еще несколько человек, но всех их отпустили после допросов, некоторые из них имеют статус свидетелей по уголовному делу.

Дополнение

О возбуждении уголовного дела против Алексея Навального и его ближайших соратников о создании "экстремистского сообщества" СК РФ сообщил в конце сентября. Позже это дело объединили с другими делами, ранее возбужденным в отношении политика — о создании организации, которая посягает на жизнь и права граждан, и о хищении средств, перечисленных в пользу ФБК.

Чанышева стала первым человеком, задержанным по делу о создании "экстремистского сообщества".