Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый снова отказался сдать кровь по решению суда

КИЕВ. 9 ноября. УНН. 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове отказался сдать кровь по решению суда. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель семьи погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк, пишет УНН.

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"Сегодня Николай Харьковский снова отказался от сдачи крови. Теперь уже после решения суда, которое его к этому обязывало. Сразу стоит объяснить. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови", - написал Черняк.

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Как сообщал УНН 8 ноября, у 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, сейчас не могут взять кровь для проведения экспертиз. Согласно закону, все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей. Мать Николая за границей, а отец не вакцинирован от COVID-19.

Что было раньше

26 октября 2021 года в Харькове произошло смертельное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Впоследствии полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове.

27 октября правоохранители объявили подозрение 16-летнему водителю Infiniti. 28 октября суд в Харькове отправил 16-летнего парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.