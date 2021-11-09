В Ровенской области 12-летнего парня ударило током на железнодорожной станции. Его госпитализировали

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Ровенской области подростка на железнодорожной станции ударило током. Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области, передает УНН.

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“9 ноября в 17:44 поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного вокзала в городе Дубно по ул. Железнодорожная ребенка травмировало током. До прибытия спасателей была отключена от электрического тока контактная линия. Прибыв на место вызова спасатели установили, что ребенка 2009 года рождения ударило током, после чего он упал между вагонами”, — говорится в сообщении.

Детали

Осмотрев парня работники Службы спасения осторожно достали подростка и передали в руки работников скорой медицинской помощи. После чего 12-летний дубенчанин в тяжелом состоянии с электротравмой был доставлен в ожоговый центр.

К оказанию помощи была привлечена одна единица спецтехники и 5 спасателей.

Напомним

В Киевской области в результате поражения электрическим током подросток получил 35% ожогов І-II степени спины, а также перелом бедра.