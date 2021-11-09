Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,09 0,0121  EUR: 30,21 0,0049 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
17760

Требовал взятку в 20 тысяч долларов: на "горячем" поймали судью из Черниговщины

Требовал взятку в 20 тысяч долларов: на "горячем" поймали судью из Черниговщины

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Черниговской области разоблачили судью на получении взятки. Об этом сообщили в НАБУ, передает УНН.

Цитата

“НАБУ и САП разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении 20 тыс. долл. неправомерной выгоды. Деньги судья попросил и получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что неправомерную выгоду служитель Фемиды получил двумя траншами: 7 тыс. долл. авансом, до вынесения нужного решения, и 13 тыс. долл. - по факту выполненной договоренности.

Судью разоблачили сразу после получения второго транша. Лицо задержано в порядке ст. 208, ст. 482 УК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 Ст. 368 УК Украины.

Напомним

В Одессе СБУ разоблачила двух чиновников-взяточников из городского совета. Злоумышленников задержали “на горячем”.

Источник: УНН
Теги: взятка, Украина, Чернигов и Черниговская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.