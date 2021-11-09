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Платная подписка на Twitter стала доступной в США и Новой Зеландии

Платная подписка на Twitter стала доступной в США и Новой Зеландии

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Компания Twitter объявила во вторник о запуске платной подписки Twitter Blue для пользователей своей социальной сети из США и Новой Зеландии, передает УНН.

Цитата

“Мы рады сообщить, что Twitter Blue теперь доступен в США и Новой Зеландии для [платформ] iOS, Android и в интернете”, — говорится в пресс-релизе, опубликованном в блоге компании.

Детали

Как отмечается, подписка позволит быстро и без рекламы читать в Twitter статье ряда СМИ, доступных на платформе. Пользователи смогут под свои предпочтения настроить навигационную панель, внешний вид иконок приложения и оформление для своих страниц.

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Подписка также возможность редактирования публикации в течение 60 секунд после нажатия на кнопку “Отправить” и перед тем, как твит попадет в ленту. Кроме того, те, кто оформил Twitter Blue, смогут раньше других пользователей и получать доступ к функциям, которые находятся в тестовом режиме.

Дополнение

Стоимость такой подписки составит 2,99 долларов США, или 4,49 новозеландских долларов. В то же время компания отметила, что бесплатный Twitter никогда не исчезнет, а подписка лишь обеспечит дополнительные функции для желающих.

Источник: УНН
Теги: США, социальные сети, Новая Зеландия, Twitter
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