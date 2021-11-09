Защитник Боснии и Герцеговины назвал преимущество сборной перед матчем с Украиной

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сборная Боснии и Герцеговины продолжает подготовку к отборочным поединкам ЧМ-2022 с Финляндией и Украиной. Защитник "Мальме" Анел Ахмадходжич высказал свое мнение относительно предстоящих матчей, передает УНН со ссылкой на "zbirna.com".

Цитата

Ахмадходжич выразил оптимизм по поводу предстоящих баталий, и назвал поддержку болельщиков большим фактором для получения положительного результата с Украиной.

“Я всегда чувствую себя хорошо, когда приезжаю на сборы национальной команды. Мне нравится, когда я представляю свою страну. Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящие матчи. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы достичь положительных результатов. Мы ожидаем, что трибуны будут полностью заполнены и мне не терпится сыграть в такой обстановке. Поддержка болельщиков, безусловно, станет для нас значительным преимуществом перед Финляндией и Украиной”, — сказал боснийский защитник.

Дополнения

Матч между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября на стадионе “Билино Поле” в городе Зеница.