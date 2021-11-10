На Буковине обнаружили 387 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Черновицкой области за 9 ноября зафиксировали 387 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 111 411 случаев болезни. За последние сутки 199 человек выздоровело, 90 282 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умер 2 591 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1618 ПЦР-исследований и 1407 экспресс-тестов.