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Теннис: украинец продолжил победную серию на турнире во Франции

Теннис: украинец продолжил победную серию на турнире во Франции

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинский теннисист Георгий Кравченко вышел во второй раунд челенджера ATP с "Open International De Tennis De Roanne", который проходит на кортах в Роане (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В стартовом матче киевлянин обыграл пятую ракетку турнира Генри Лааксонена из Швейцарии, который занимает 99-ю строчку в мировой классификации— 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 23 минуты. За весь матч швейцарец заработал лишь 1 брейкпоинт на подаче украинца, который не смог реализовать.

Стоит отметить, что следующим соперником Кравченко станет Хирок Мория из Японии. Ранее Кравченко выиграл два матча в квалификации.

Дополнения

Призовой фонд турнира достигает 88 тыс. евро.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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