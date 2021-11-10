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"Репортеры без границ" назвали номинантов премии за свободу прессы за 2021 год

"Репортеры без границ" назвали номинантов премии за свободу прессы за 2021 год

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Белорусская ассоциация журналистов, расследовательская группа Bellingсat и авторы расследования “Проект Pegasus” вошли в список номинантов на соискание традиционной премии за свободу прессы за 2021 год. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил на своем сайте основатель премии — международная правозащитная организация “Репортеры без границ”, передает УНН.

Детали

Как следует из сообщения, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) “сыграла решающую роль в документировании беспрецедентного количества нападений на работников СМИ и их арестов, которая постоянно увеличивалась после спорных президентских выборов в августе 2020 года”. Именно БАЖ смогла привлечь внимание белорусского населения, международных НПО и иностранных правительств к ужасному положению со свободой прессы в Беларуси. 27 августа 2021 года БАЖ был ликвидирован по решению Верховного суда Беларуси.

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Независимый международный коллектив расследователей Bellingcat номинирован за масштабную работу по освещению полицейского насилия в отношении журналистов во время протестов движения Black Lives Matter в США. В свою очередь, участники международного расследования, длившегося несколько месяцев, “Проект Pegasus”, которым занимались более 80 журналистов в 11 странах мира, включая сотрудников немецких средств массовой информации — NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, продемонстрировали как власть авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

На премию номинировано шесть журналистов и СМИ шесть

Премия Press Freedom Awards вручается с 1992 года “особо смелым и независимым журналистам, чья работа оказала значительное влияние на общество”. В целом сейчас журналисты и СМИ из 11 стран номинированы на награды, которые будут вручаться в трех категориях — журналистское мужество, влияние и независимость. Среди 12 номинантов (по четыре в каждой категории) — шесть журналистов, четверо из которых — женщины, и шесть средств массовой информации и журналистских организаций. Лауреаты премии Press Freedom Awards 2021 будут объявлены 18 ноября.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, журналисты, журналистика
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