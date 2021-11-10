"Репортеры без границ" назвали номинантов премии за свободу прессы за 2021 год

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Белорусская ассоциация журналистов, расследовательская группа Bellingсat и авторы расследования “Проект Pegasus” вошли в список номинантов на соискание традиционной премии за свободу прессы за 2021 год. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил на своем сайте основатель премии — международная правозащитная организация “Репортеры без границ”, передает УНН.

Детали

Как следует из сообщения, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) “сыграла решающую роль в документировании беспрецедентного количества нападений на работников СМИ и их арестов, которая постоянно увеличивалась после спорных президентских выборов в августе 2020 года”. Именно БАЖ смогла привлечь внимание белорусского населения, международных НПО и иностранных правительств к ужасному положению со свободой прессы в Беларуси. 27 августа 2021 года БАЖ был ликвидирован по решению Верховного суда Беларуси.

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Независимый международный коллектив расследователей Bellingcat номинирован за масштабную работу по освещению полицейского насилия в отношении журналистов во время протестов движения Black Lives Matter в США. В свою очередь, участники международного расследования, длившегося несколько месяцев, “Проект Pegasus”, которым занимались более 80 журналистов в 11 странах мира, включая сотрудников немецких средств массовой информации — NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, продемонстрировали как власть авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

На премию номинировано шесть журналистов и СМИ шесть

Премия Press Freedom Awards вручается с 1992 года “особо смелым и независимым журналистам, чья работа оказала значительное влияние на общество”. В целом сейчас журналисты и СМИ из 11 стран номинированы на награды, которые будут вручаться в трех категориях — журналистское мужество, влияние и независимость. Среди 12 номинантов (по четыре в каждой категории) — шесть журналистов, четверо из которых — женщины, и шесть средств массовой информации и журналистских организаций. Лауреаты премии Press Freedom Awards 2021 будут объявлены 18 ноября.