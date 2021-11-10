В ООН призвали Польшу и Беларусь обеспечить безопасность беженцев

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Агентства ООН, которые занимаются миграционными вопросами, призвали Беларусь и Польшу гарантировать безопасность и соблюдение прав человека для мигрантов и беженцев. Об этом говорится в совместном заявлении Агентства по делам беженцев, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, передает УНН.

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“МОМ и УВКБ ООН поддерживают контакты с правительствами обеих стран и призывают к срочному решению ситуации и немедленного и беспрепятственного доступа к группе для обеспечения оказания гуманитарной помощи, выявления тех, кто нуждается в международной или других форм защиты, и тех, кто хочет попросить убежища, могут сделать это там, где они находятся”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, организации напомнили обеим странам о необходимости предотвратить гибель людей и обеспечить гуманное обращение с мигрантами и беженцами как наивысший приоритет и заявили, что готовы оказать поддержку властям Беларуси в предоставлении консультаций и личной оценке ситуации нелегалов в соответствующих местах, вдали от пограничных районов.

“В связи с тревожной обстановкой на границе обе стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, которые оказались на границе”, — подчеркнули в заявлении организации.

МОМ и УВКБ ООН также готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам и беженцам по обе стороны границы.

Что было раньше

8 Ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.