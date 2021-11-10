Хоккей: сборная Украины назвала состав на турнир в Будапеште

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Мужская сборная Украины по хоккею отправилась в Будапешт, чтобы принять участие в "Euro Hockey Challenge", передает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Из вызванных в ряды национальной команды не смогли прибыть пятеро игроков — трое из-за положительных тестов на коронавирус, а еще двое (защитник “Донбасса” Андрей Григорьев и нападающий “Мариуполя” Сергей Бабинец) из-за травм.

Еще двое игроков выпали в последний момент. И если вратарь “Сокола” Артур Оганджанян не поедет в венгерскую столицу согласно решению тренеров, то молодому защитнику киевлян Владиславу Герцику помешал состояние здоровья.

Всего в Будапешт отправится 22 хоккеисты.

Вратари: Дмитрий Кубрицкий ("Сокол“),Олег Петров (“Рулав Одд”)

Защитники: Виталий Андрейкив (“Донбасс”), Денис Матусевич (“Мариуполь”), Филипп Пангелов-Юлдашев (“Донбасс”), Иван Сысак (“Сокол”), Павел Таран (“Краматорск”), Евгений Ратушный (“Днепр”), Всеволод Толстушко (“Кременчук”)

Нападающие: Роман Благой (“Мариуполь”), Никита Буценко (“Донбасс”), Алексей Ворона (“Кременчуг”), Тимур Гриценко (“Кременчуг”), Иван Савченко (“Кременчуг”), Вадим Мазур (“Мариуполь”), Виктор Захаров (“Донбасс”), Илья Коренчук (“Донбасс”), Александр Костиков (“Мариуполь”), Виталий Лялька (“Донбасс”), Андрей Михнов (“Сокол”), Дмитрий Нименко (“Сокол”), Александр Пересунько (“Донбасс”)

Справка

Сквозь данные сборы и участие в “Euro Ice Hockey Challenge” команда Вадима Шахрайчука готовится к выступлениям на чемпионате мира в дивизионе 1В, который состоится в польском Катовице 25 апреля — 1 мая 2022 года. Соперниками “желто-голубой” команды, кроме хозяев турнира, будут команды Эстонии, Литвы, Японии и Сербии. Право повыситься в классе и выступать в 2023-м во втором по силам дивизионе мирового хоккея получит победитель группы.