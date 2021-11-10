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В Турции кот с четырьмя ушами нашел дом и стал звездой соцсетей

В Турции кот с четырьмя ушами нашел дом и стал звездой соцсетей

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кот из Турции по кличке Мидас с четырьмя ушами нашел дом и стал популярным в соцсетях. Об этом пишет УНН со ссылкой на LADBible.

Детали

Отмечается, что некоторое время Мидас жил на улице, пока его случайно не подобрала местная жительница, которая проходила мимо него. Она заметила, что животное выглядит очень необычно и решила забрать ее домой.

По словам женщины, четыре уха кота никак не влияют на его острый слух — это просто дополнительные “декорации”.

Также сообщается, что деформация кошки связана с рецессивной мутацией гена его родителей.

Добавим

Мидас также имеет Instagram-аккаунт, где хозяйка регулярно публикует его снимки.

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Публикация вот Midas (@midas_x24)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация вот Midas (@midas_x24)

Источник: УНН
Теги: кот, Турция, животные
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