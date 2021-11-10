NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года

КИЕВ. 10 ноября. УНН. NASA не сможет отправить астронавтов на Луну раньше 2025 года, сообщил глава агентства Билл Нельсон, сообщает CNBC, передает УНН.

Контекст

Первоначально миссия была запланирована на 2028 год, однако, когда пост президента США занял Дональд Трамп, он дал поручение сократить срок и отправить астронавтов на Луну в 2024 году.

“Цель администрации Трампа — высадить людей (на Луну) в 2024 году — не была технически осуществлена”, — заявил Нельсон.

Дополнение

Кроме того, будут отложены другие этапы лунной программы Artemis (“Артемида”). Так, первый этап, предполагающий облет кораблем Orion Луны без экипажа, сдвинется с 2021 года на весну 2022 года, сообщил Нельсон. Второй этап (облет спутника с экипажем) состоится не в 2023 году, как планировалось, а в мае 2024 года.

Контекст

Глава NASA объяснил, что высадка на Луну (третий этап “Артемиды”) откладывается в том числе через судебный процесс, затеянный компанией Blue Origin Джеффа Безоса по поводу контракта на строительство лунного модуля, который достался SpaceX Илона Маска. “Мы потеряли почти семь месяцев в судебных разбирательствах, и это, вероятно, стало толчком к тому, чтобы отложить высадку человека на 2025 год”, — отметил глава NASA.

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Компания Безоса пыталась оспорить получение контракта на 2,89 млрд долларов SpaceX, поскольку считает, что космическое агентство позволило ей пересмотреть свою заявку, тогда как Blue Origin такой возможности не предоставили. Помимо этого, компании считают, что с помощью месячного контракта SpaceX сможет укрепить свою монополию в космической сфере.

Напомним

В июле Счетная палата США отказался пересматривать контракт с SpaceX, поскольку пришла к выводу, что NASA не нарушило закон. В августе Blue Origin подала в суд на NASA.

Агентство и ранее заявляло о невозможности отправить миссию, которая предполагает высадку человека на Луну в 2024 году, однако тогда в NASA указывали как причину неготовности скафандров. Они должны были поступить для испытаний не позднее 31 марта 2023 года, однако из-за сокращения финансирования и технических проблем сроки пришлось сдвинуть на ноябрь 2024 года. В NASA тогда не исключали и то, что подготовка скафандров затянется до января 2025 года.