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Футбол: двукратный лучший судья мира стал куратором УАФ

Футбол: двукратный лучший судья мира стал куратором УАФ

КИЕВ. 10 ноября. УНН. 50-летний итальянский бывший арбитр Никола Риццоли дал согласие стать куратором подготовки украинских футбольных рефери. Об этом говорится на странице президента УАФ Андрея Павелко в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности — Николы Риццолли. Сегодня Звездный итальянский специалист по моему приглашению побывал в Доме футбола. Вместе с председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Луче, контракт которого недавно было продлено, и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее”, — сообщил Павелко.

Детали

50-летний итальянец, закончил карьеру арбитра в 2017 году и входит в двойку судей в истории, кто работал на финале Лиги чемпионов (2013 год матч “Бавария” — “Боруссия” Д), Лиги Европы (2010, “Атлетико” — “Фулхэм”) и чемпионате мира (2014, Германия — Аргентина). Другой арбитр, работавший на таких трех финалах — Пьерлуиджи Коллина.

Дополнение

Риццоли дважды был признан лучшим арбитром года в мире — в 2014 и 2015 годах.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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