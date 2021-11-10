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Футбол: украинский Женский клуб получил первый балл на групповой стадии Лиги чемпионов

Футбол: украинский Женский клуб получил первый балл на групповой стадии Лиги чемпионов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В третьем туре группового этапа женской Лиги чемпионов-2021/2022 харьковский “Жилстрой-1” на своем поле сыграл вничью с исландским “Брейдабликом”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

Чемпион Украины вошел в число 16-ти команд, которые пробились в премьерный групповой этап Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд. В предыдущих турах харьковчанки уступили "Реалу" (0:1) и "ПСЖ" (0:5).

Теперь же "Жилстрой-1" в Харькове принимал "Брейдаблик", который также проиграл в двух первых матчах. Несмотря на ощутимое игровое преимущество, хозяйкам не удалось забить в ворота исландок. В итоге поединок завершился нулевой ничьей, а команды набрали по одному очку.

Контекст

Харьковский клуб впервые в истории пробился до группового этапа женской Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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