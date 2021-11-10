Сегодня суд в Тбилиси начнет процесс над Саакашвили

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Тбилисский городской суд требует присутствия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили во время рассмотрения дела и проведения процесса в зале суда. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил его адвокат Бека Басилая, передает УНН.

Детали

На 10 ноября намечено слушание по делу о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме силовиков в телекомпании “Имеди”. Следствие по делу продолжается уже восемь лет. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

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“Со мной связались представители заседание городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос о переводе Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде, и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда”, — заявил журналистам Басилая.

Он отметил, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда. Адвокат считает, что если “процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власть напугана”.

Оппозиция планирует акцию протеста возле городского суда

С понедельника Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличение угроз”.

Экс-президент Грузии вернулся из Украины накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.

Сторонники оппозиции на митинге перед зданием парламента во вторник заявили, что намерены направиться в Тбилисский городской суд, если там состоится процесс. “Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными”, — призвал председатель оппозиционной партии “Единое национальное движение” Никанор Мелия.