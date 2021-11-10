Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,09 0,0121  EUR: 30,21 0,0049 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
3555

Германия выступила за ужесточение санкций против Минска из-за мигрантов

Германия выступила за ужесточение санкций против Минска из-за мигрантов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Евросоюз намерен расширить и ужесточить санкции против Минска из-за массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, его слова сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Цитата

“Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. (Правитель Беларуси Александр Лукашенко должен понять, что его расчет не работает. Это, кстати, не исключает возможности в будущем распространения санкций и на другие сферы экономики”, — сообщил министр.

Детали

Маас отметил, что Евросоюзу также необходимо вести разъяснительную работу в странах происхождения мигрантов для того, чтобы “исключить ложные обещания”, которые влекут за собой оплату мигрантами “тысяч долларов”. Глава немецкого МИД также назвал действия Лукашенко “бесчеловечными” и отметил, что никто не должен ему в них помогать, в частности — странам происхождения мигрантов, транзита и авиакомпаниям, которые привозят их в Беларуси. “Европейский Союз нельзя шантажировать”, — резюмировал он.

Также в Пентагоне сообщили, что опасаются дестабилизации ситуации в регионе из-за того, что происходит на польско-белорусской границе. “Мы в целом обеспокоены, <...> этими действиями, и мы учитываем потенциальные дестабилизирующие эффекты в регионе и в целом”, — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он также отметил, что ведомство соглашается с выводом Госдепа и возлагает ответственность за происходящее на правителя Беларуси.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Беларусь, мигранты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.