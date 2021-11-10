Германия выступила за ужесточение санкций против Минска из-за мигрантов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Евросоюз намерен расширить и ужесточить санкции против Минска из-за массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, его слова сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

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“Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. (Правитель Беларуси Александр Лукашенко должен понять, что его расчет не работает. Это, кстати, не исключает возможности в будущем распространения санкций и на другие сферы экономики”, — сообщил министр.

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Маас отметил, что Евросоюзу также необходимо вести разъяснительную работу в странах происхождения мигрантов для того, чтобы “исключить ложные обещания”, которые влекут за собой оплату мигрантами “тысяч долларов”. Глава немецкого МИД также назвал действия Лукашенко “бесчеловечными” и отметил, что никто не должен ему в них помогать, в частности — странам происхождения мигрантов, транзита и авиакомпаниям, которые привозят их в Беларуси. “Европейский Союз нельзя шантажировать”, — резюмировал он.

Также в Пентагоне сообщили, что опасаются дестабилизации ситуации в регионе из-за того, что происходит на польско-белорусской границе. “Мы в целом обеспокоены, <...> этими действиями, и мы учитываем потенциальные дестабилизирующие эффекты в регионе и в целом”, — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он также отметил, что ведомство соглашается с выводом Госдепа и возлагает ответственность за происходящее на правителя Беларуси.

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