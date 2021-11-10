Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,09 0,0121  EUR: 30,21 0,0049 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4080

Баскетбол: "Будивельник" усилился украинским игроком с чемпионата Литвы

Баскетбол: "Будивельник" усилился украинским игроком с чемпионата Литвы

КИЕВ. 10 ноября. УНН. БК "Будивельник" подписал контракт с 32-летним украинским форвардом Владимиром Коневым. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба, передает УНН.

Детали

Сезон игрок начинал в литовской команде "Пьено Жвайгждес", в составе которой провел 8 матчей, набирая 4,4 очка и совершал 2,7 подбора за 19,7 минут на площадке.

Последним клубом Конева в Суперлиге Украины были “Черкасские Мавпы”. Также он выступал за “Химик” и “Кривбассбаскет”.

Кроме этого, Конев играл в составе сборной Украины на Евробаскете-2017. Всего за национальную команду провел 17 матчей.

Напомним

Сборная Украины назвала заявку на первые матчи отбора на Кубок мира-2023.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.