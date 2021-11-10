Состоялся жребий Итогового турнира Женской теннисной ассоциации

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Гвадалахаре (Мексика) состоялась церемония жеребьевки Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Детали

Группы названы в честь древних городов — Чичен-Ица и Теотиуакан. В обоих из них будут выступать по четыре спортсменки.

Группа Чичен-Ица: Арина Соболенко, Мария Саккаре, Ига Швентек и Паула Бадоса.

Группа Теотиуакан: Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт.

Запасными на предстоящем турнире станут американка Джессика Пегула и бельгийка Элиза Мертенс.

Дополнение

Данные соревнования состоятся с 10 по 17 ноября.