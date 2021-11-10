Новости: Экономика
10 ноября 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 13530
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/доллар
КИЕВ. 10 Ноября. УНН. По состоянию на 10 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.092700Грн за доллар;
30.207500Грн за евро;
0.367630 Грн за российский рубль;
35.380400Грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 ноября курс всех указанных валют вырос.
Источник: УНН
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