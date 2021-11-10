Официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/доллар

КИЕВ. 10 Ноября. УНН. По состоянию на 10 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.092700Грн за доллар;

30.207500Грн за евро;

0.367630 Грн за российский рубль;

35.380400Грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 ноября курс всех указанных валют вырос.