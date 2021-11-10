Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 251,5 млн человек

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболел более 251,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 251,557,345 человек, из них выздоровел 227,755,662 человек. Количество умерших возросло до 5,079,782.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,536,536), Индия (34,386,786), Бразилия (21,897,025), Великобритания (9,366,676), Россия (8,873,655), Турция (8,288,165), Франция (7,232,157) и Иран (6,004,460).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (778,316), Бразилии (609,816) и Индии (461,827).