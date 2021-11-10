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Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 251,5 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 251,5 млн человек

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболел более 251,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 251,557,345 человек, из них выздоровел 227,755,662 человек. Количество умерших возросло до 5,079,782.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,536,536), Индия (34,386,786), Бразилия (21,897,025), Великобритания (9,366,676), Россия (8,873,655), Турция (8,288,165), Франция (7,232,157) и Иран (6,004,460).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (778,316), Бразилии (609,816) и Индии (461,827).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 107 489 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 73 390 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
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